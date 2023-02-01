İstanbul yolu karda trafiğe kapanmıştı...İşte kaza anı

Bursa'da beklenen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamyonlar ve araçlar yolu kapatınca trafik kilitlendi.

Bursa'da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen yar yağışı geldi. Kara hazırlıksı yakalanan sürücüler Bursa İstanbul yolu Gemlik istikameti Dürdane rampasında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tır ve büyük araçların zor anlar yaşadığı, yolda bir biri ardına yaşanan kazalar trafiğin kapanmasına sebep oldu.

Rampada kayan tır önündeki araçlara çarptı

Gemlik istikametinden Bursa istikameti yönüne seyreden dorsesi yüklü bir tır karla kaplı Dürdane rampasını indiği sırada birden bire kaymaya başladı. Duramayan tır önce önünde seyreden bir başka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen tırın kayan dorsesi sol şeritte seyreden 3 otomobili bariyere sıkıştırdı. O anlar kaza yapan tırın hemen arkasında seyreden bir minibüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Kazaya şahit olan minibüs sürücüsü büyük bir soğukkanlılıkla kaza yapan tırların arasından manevra yapıp yoluna devam etti.

Kutup girdabı etkisindeki kuzeyden gelen soğuk hava akımının ulaştığı Bursa'da hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken gün boyunca kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar şehir merkezini de beyazlara bürüdü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da saçak altlarına ve kapalı mekanlara sığındı



Hurşit Topal



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