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İstanbul'a Ağustos ayında 1,6 milyon turist geldi

İstanbul'a Ağustos ayında 1,6 milyon turist geldi
İstanbul'a Ağustos ayında 1,6 milyon turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983, bu yılın ilk 8 ayında ise 10 milyon 180 bin 789 yabancı turistin geldiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983, bu yılın ilk 8 ayında ise 10 milyon 180 bin 789 yabancı turistin geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yapılan paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist: 10 milyon 180 bin 789. İlk 5 ülke: Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan, ABD." ifadelerine yer verildi.

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