İstanbul'a ilk kurbanlıklar Sultanbeyli'den giriş yaptı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim merkezine ilk kurbanlıklar geldi. Veteriner ve zabıta ekiplerinin gerekli kontrollerinin ardından kurbanlıklar alana alınmaya başladı. Tüm detayların düşünüldüğü kurban satış ve kesim merkezinde hem satıcılar hem de alıcılar için birçok alan faaliyete sokuldu. Kurban satış ve kesim merkezinde berber, duş, mescit, bebek bakım odası, kurban kayıt bürosu, güvenli ödeme noktası, veteriner, elektronik kantar gibi tüm detaylar düşünüldü. Ayrıca belediye tarafından kurban alanına ücretsiz servis imkanı da sağlandı. Cumartesi ve pazar günleri kent meydanından saat 10.00 ile 17.00 arasında her saat başında ücretsiz servis kaldırılacak.

Kurban kesim kayıtları devam ediyor

Diğer taraftan kurban kesimi için alanda 5 ünite oluşturuldu ve kayıtlar da alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin alanla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu sene de kurban satış ve kesim merkezimizi tüm detayları düşünerek hazır hale getirdik. İlk kurbanlıklar da merkezimize giriş yaptı. Bu sene de Sultanbeyli'yi tercih eden tüm kurban satıcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hemşehrilerimiz ve kurban satıcılarımız için her ayrıntıyı düşündük. Merkezimizde mescit, berber, banyo, dinlenme noktası ve ücretsiz internet erişimi gibi imkanlar sağlayacağız. Beş ünitemizle de kurban kesim hizmeti sunacağız. Ben şimdiden Kurban Bayramı'na hep birlikte hayırla ulaşmamızı temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Sultanbeyli'ye gelen kurban satıcısı, “Belediyenin imkanlarından dolayı memnunuz. Hayvanların çadırları yapılmış. Kesim alanı var, abdesthane var, namaz yeri var burada her şey mevcut” dedi.

Başka bir kurban satıcısı, “Bu pazara yeni geldim. İlk kez geliyorum. Burada bir düzen var. İstanbul'da daha önceden gitmiş olduğum pazarlardan daha güzel. 28 hayvan getirdim 12 de sonradan gelecek” dedi.

Alandaki hizmetlerden memnun kaldığını belirten kurban satıcısı, “Kesimden de hizmetten de memnunuz. Çevre illerinde pazarları var ama burası bizim için daha iyi. Ciddi şekilde hizmetleri var. Güvenlik konusunda da sıkıntımız yok. Bu sene satışlardan beklentimiz daha iyi olması” diye konuştu.

Emre Sertdemir

