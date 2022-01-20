İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor. İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

AKOM İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.



