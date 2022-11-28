İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'a şehit ateşi düştü

İstanbul'a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Çatışmada ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğu öğrenildi.

İstanbul'a şehit ateşi düştü - Tıkla İzle


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğu öğrenildi. Şehidin İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.
Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Furkan Tan - Batuhan Toprak - Veysel Ensar Gökçegözog
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.