İstanbul'a sevindirici haber

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul'u destekleyen barajların seviyelerine düşürmüştü. Etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi. Geçen sene Kasım ayında doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bu gün itibariyle yüzde yüz seviyesine ulaştı. Papuçdere Barajı ise geçen yıl Ağustos ayında 2.04 ölçülürken son verilere göre 96,96 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 860 bin metreküp olan Kazandere barajı bu yıl Nisan ayında yüzde yüze ulaşırken fazla dolu savaktan su tahliye ediliyor.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 85.86, Papuçdere Barajı yüzde 96.96, Sazlıdere barajı yüzde 66.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 95.98, Alibeyköy Barajı yüzde 71.74, Terkos Barajı yüzde 84.32, Kazandere Barajı yüzde 100, Elmalı Barajı yüzde 94.46, Darlık Barajı yüzde 99.06, Istrancalar Barajı yüzde 99.99 olarak ölçüldü.



Hüseyin Çanlı

