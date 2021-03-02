İstanbul'a su sağlayan barajda doluluk yüzde 31 oldu

Düzce'den İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Hasanlar Barajı, bir ay içinde yağan karlarında etkisiyle yeniden dolmaya başladı. Bir ay önce yüzde 5 seviyelerinde olan ve büyükbaş hayvanların da otladığı baraj gölü, yağan kar ve yağış ile dolmaya başladı. Baraj gölü bugünlerde yüzde 31 doluluk seviyesine ulaştı. Yetkililer ise doluluk oranının önümüzdeki haftalarda yağacak bahar yağmurları ve göl etrafındaki karların erimesiyle daha da yükseleceğini belirterek, korkulacak durumun olmadığını ifade etti.

Hasanlar Köyü Muhtarı İlknur Ünlü ise gölde doluluğun artmasından dolayı derin bir nefes aldıklarını belirterek, "Bir ay öncesine kadar baraj gölünde doluluk oranı yüzde 5 seviyesindeydi. Baraj gölünde büyükbaş hayvanlar otluyordu. Ancak 1 ay sonunda yağan karların erimesiyle birlikte doluluk oranı yüzde 31 oldu. Daha yaz yağmurları da yağacak, göl etrafındaki karlar eriyecek. Bundan sonra kuraklık beklemiyoruz. Barajda hem tarımsal sulama, hem de İstanbul'a yetecek su bulunur" dedi.

Doluluk oranının artmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı'nda kuraklık sınırının üzerine de çıkılmış oldu.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

