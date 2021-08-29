İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajları alarm veriyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kazandere Barajı'nda Nisan ayında yüzde 76,1 seviyesinde olan su seviyesi yüzde 17,44'e, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 2,1'e geriledi.

Kazandere ve Papuçdere barajlarının girişinde ‘Göle girmek tehlikelidir' yazısı dikkat çekerken, gölün suyunun çekilerek azaldığı görüldü. Barajın diğer kısımlarında susuzluktan toprakların çatladığı gözlemlenirken çayır olan kısımlarında da çobanlar hayvanlarını otlatıyor.

Kazandere ve Papuçdere barajlarında su seviyesinin büyük oranda düştüğünü dile getiren Süleyman Duran, 4 ay önce su olan yerlerde şimdi hayvanlarını otlattıklarını ifade etti. Duran, “Böyle giderse sıkıntı yaşarız. Hayvanlarımız çamurdan su içiyor. Su yok, sıkıntı. 4 ay öncesine kadar barajda çok su vardı. Şimdi her gün 3 metre çekiliyor” dedi.

Barajlar arasında doluluk oranı en az olanları ise yüzde 2,1 ile Pabuçdere, yüzde 17,44 ile Kazandere, yüzde 19,57 ile Istrancalar şeklinde ölçüldü.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

“Ömerli yüzde 88,9, Pabuçdere yüzde 2,1, Sazlıdere yüzde 31,15, Büyükçekmece yüzde 53,74, Alibey yüzde 28,2, Terkos yüzde 66,11, Kazandere yüzde 17,44, Elmalı yüzde 71,85, Darlık yüzde 60,01, Istrancalar yüzde 19, 57”

Hüseyin Çanlı

