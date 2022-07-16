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İstanbul'a tatilcilerin dönüşü başladı

İstanbul'a tatilcilerin dönüşü başladı
İstanbul'a tatilcilerin dönüşü başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönüş yapan vatandaşlar Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’a tatilcilerin dönüşü başladı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine giden vatandaşların İstanbul'a dönüşü başladı. Bu çerçevede Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tatilciler akıcı yoğunluk oluşturdu. Tatilin başlaması ile birlikte İstanbul'dan, Anadolu'ya geçişlerde yaşanan yoğunluk geri dönüşlerin de başlaması ile birlikte tam tersi yönde yaşanmaya başladı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Yaşanan akıcı yoğunluk havadan da görüntülendi.

Burak Can Tokyürek

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