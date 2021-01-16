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İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 15-20 cm arasında olacak

İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 15-20 cm arasında olacak
İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 15-20 cm arasında olacak

İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek. Yağışın yarın yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden, ”Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışına döneceği, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar (Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

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