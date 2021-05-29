İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 1 Haziran'da 13 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 1 Haziran'da 13 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 1 Haziran'da 13 saatlik su kesintisi

Anadolu Yakası'nda Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması nedeniyle 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

İSKİ'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler:

Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.
Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri".

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.