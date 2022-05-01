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İstanbul'da 1 Mayıs için yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs için yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs için yollar trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beyoğlu Taksim çevresi ile Maltepe'de bazı noktalar trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da 1 Mayıs için yollar trafiğe kapatıldı - Tıkla İzle

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe etkinlik alanında kutlanması kararı alındı. Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı

.TAKSİM VE ÇEVRESİNDE ÖNLEM

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanına çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri de meydana çıkan yolları araç trafiğine kapattı.

MALTEPE SAHİL YOLU KAPATILDI

Etkinlikler nedeniyle Maltepe -Kartal sahil yolu olarak bilinen Turgut Özal Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşların sahil yolu yerine D-100 Karayolu'nu ve Maltepe Bağdat Caddesi'ni kullanmaları gerektiği belirtildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
 

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