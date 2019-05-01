İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların sayısı 84'e yükseldi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'un farklı ilçelerinde toplanarak yasa dışı eylem yapmaya çalışan göstericilere polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yasa dışı gösteri düzenleyen gruplara dağılmaları yönünde uyarıda bulunan ekipler, uyarıyı dikkate almayan göstericileri gözaltına alıyor. Sabah saatlerinde Şişli ve Beşiktaş'ta yasa dışı eylem yapmak isteyen 36 gösterici polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısının Şişli'de 28, Beşiktaş'ta 29, Beyoğlu'nda 22, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişi olmak üzere toplam 84 kişiye yükseldiği öğrenildi.

Sadık Kahraman