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İstanbul'da 1 tonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 tonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İstanbul'da 1 tonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 1 ton 177 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da 1 tonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki depoda piyasaya sürülmek üzere kaçak ve sahte nargile tütünü saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, sağlıksız koşullarda tutulan ve koliler içinde saklanan 1 ton 177 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili Nusret A. adlı 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından 30 Haziran'da “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nusret A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sadık Kahraman

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