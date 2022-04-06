İstanbul'da 10 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, “Merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde üretilip farklı platformlarda satılan orijinal görünümlü parfümleri mercek altına aldı. Parfümlerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 1 Nisan'da Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde tespit edilen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyonu bulan 6 bin 206 şişe sahte parfüm, 979 bin 491 tane çeşitli markalara ait boş parfüm şişesi, kapak ve etiket, 6 parfüm dolum makinası, bin 264 litre parfüm esansı olmak üzere 985 bin 697 ürün ele geçirildi.

Baskın sırasında yakalanan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sadık Kahraman





