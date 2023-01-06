İstanbul'da 11 gelinciğe çip takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2021 tarihinde başlatılan evcil hayvanlara çip takma uygulaması 31 Aralık 2022 gününde sona erdi. Ancak, 6 aylık olan sahipli ev hayvanlarının çip takılarak kayıt altına alınmasına devam edilecek. Bu çerçevede İstanbul'da bugüne kadar 305 bin 700 kedi, 131 bin 832 adet köpek ve 11 adet gelincik olmak üzere toplam 437 bin 543 adet ev hayvanı mikroçip uygulaması ile kimliklendirilerek kayıt altına alındı. Sahipli ev hayvanlarının içinde gelinciklerin olması da dikkat çekti.

En çok evcil hayvan Kadıköy'de kayıt altına alındı

40 bin 698'le en çok hayvan Kadıköy'de kayıt altına alınırken, en ez hayvan ise bin 154 ile Adalar'da kayıt altına alındı. Başakşehir'de 2, Büyükçekmece 1, Çekmeköy'de 1, Fatih'te 2, Gaziosmanpaşa'da 1, Kadıköy'de 1, Kağıthane 1, Maltepe 1, Zeytinburnu 1 olmak üzere İstanbul'da 11 gelincik kayıt altına alındı.

En çok Üsküdar'da 14 bin 181 kediye çip takılırken, Şile'de 697, Adalar 719, Çatalca 768 kedi kayıt altına alındı. En çok köpek 12 bin 163 Kadıköy'de kayıt altına alınırken, Zeytinburnu 871, Güngören 807, Sultangazi 738 Sultanbeyli 535,Esenler 551, Adalar'da 435 köpeğe çip takıldı.

Öte yandan, kayıt süresini kaçırarak ev hayvanını kayıt ettirmeyen ve ya 31 Aralık 2022 tarihine kadar beyanname vermeyen vatandaşlara 3 bin 642 TL idari para cezası uygulanacak. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak, "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanabilinecek.

Zöhre Alagöz



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