İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun araba kaçırma macerası kazayla bitti: 3'ü çocuk 4 yaralı

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda 14 yaşındaki Poyraz Arda G., babasından habersiz 34 LB 7051 plakalı otomobilin anahtarını alarak saat 22.30 sıralarında yola çıktı. Yoldan kız arkadaşları 15 yaşındaki Yağmur E. ve 15 yaşındaki Esmanur Ö.'yü alan çocuk, ardından gezintiye başladı.

Babasının habersiz alıp kaza yaptı

Çocuklar sokak aralarında gezdiği esnada çocuk sürücü Poyraz Arda G. caddeye inmek istedi. Ancak dik yokuştan inmeye çalışan çocuk sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Y. (32) idaresindeki 34 BPE 955 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu çocuk sürücü Poyraz Arda G., kız çocuğu Yağmur E. ve sürücü Ömer Y. hafif şekilde yaralanırken, kız çocuğu ise Esmanur Ö. ağır şekilde yaralandı.

Doğan Can Cesur

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