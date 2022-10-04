İstanbul'da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü: 11. kattan aşağıya düştü
Şişli’de avukat bir babanın 14 yaşındaki kızı, okuldan geldikten sonra kardeşleriyle vakit geçirdiği esnada 11. kattaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde can veren genç kızın sır ölümü sonrası aile yasa boğulurken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Genç kızın dayısı, “Birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş” dedi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram'ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.