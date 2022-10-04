İstanbul'da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü: 11. kattan aşağıya düştü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram'ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

Doğan Can Cesur

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