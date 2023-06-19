İstanbul'da 15 ton taklit deterjan ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerin üretimi, depolanması ve satışını engellemek için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız şatlarda üretilen, halk sağlığını tehlikeye düşüren, bazı markaların isimleri de kullanılan sahte deterjan ve gıda ürünlerinin yurt dışına ihraç edileceği bilgisine ulaştı. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren söz konusu işyerine önceki baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.S. adlı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Markaların sahteleri ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 10 bin 779 adet toplamda 15 ton sıvı bulaşık deterjanı, bin 250 adet bulaşık deterjanı etiketi, 15 bin 100 adet 450 gramlarda paket mısır gevreği ele geçirildi. İşyerinde yakalanan şüpheli hakkında “6769 SKM” ve ”TCK-186/187” suçlarından adli işlemler başlatıldı. Öte yandan ele geçirilen tonlarca sahte ürün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

Sadık Kahraman

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