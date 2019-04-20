İstanbul'da 152 kişiye uyuşturucudan tutuklama

Adli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlemiş, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 152 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 152 şüphelinin tamamı “uyuşturucu ticareti” yapmak suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

İstanbul polisince uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 Nisan'da büyük çaplı operasyon düzenlemiş, özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonlarda çoğu 'torbacı' diye tabir edilen 152 uyuşturucu suçlusu yakalanmıştı.

Sadık Kahraman