İstanbul'da 2 milyon 250 bin liralık sahte parfüm operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde 5 ayrı iş yerine baskın düzenledi.

Peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda ünlü markaların taklidi olduğu tespit edilen piyasa değeri 2 milyon 250 bin lirayı geçen 8 bin 218 şişe dolu sahte parfüm ve 30 bin adet etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı olmak üzere toplam 38 bin 230 adet ürün ele geçirildi. Sahte parfümleri toptan ve perakende olarak piyasaya sürdüğü ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında “6769 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan kaçak ve sahte parfüm ticaretine yönelik bugün Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Sahasında bir operasyon düzenlenmiş, operasyonda, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirilmişti.

Sadık Kahraman



