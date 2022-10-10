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İstanbul'da 2 PKK'lı tutuklandı

İstanbul'da 2 PKK'lı tutuklandı
İstanbul'da 2 PKK'lı tutuklandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 12 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 4’ü ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İstanbul’da 2 PKK’lı tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul'da bölücü örgüt PKK/KCK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG ile yine aynı örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen sözde Devrimci Gençlik Hareketinin (DGH) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik güvenlik ve istihbarat birimlerince 7 Ekim'de yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı sayılı soruşturma dosyaları çerçevesinde yakalanan örgüt üyelerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgi ve belgeler elde edilen şüpheliler ile yine geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdikten sonra legal/illegal yollardan Türkiye'ye geçen toplam 12 şüphelinin polisteki işlemleri sona erdi.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı. 5 şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4'ü sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2 zanlının ise ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden' tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sadık Kahraman
 

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