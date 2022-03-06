İstanbul'da 23 ayrı oto hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri İstanbul'da çalıntı otoların ele geçirilmesine ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde şüphelilerin İstanbul genelinde Sokak üzerinde park halinde bulunan otolara yönelik düz kontak yöntemi kullanarak, Oto Hırsızlığı eylemlerini gerçekleştirdikleri ve çaldıkları otoların bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak sattıkları, bir kısmını ise sahte plaka ve belge düzenleyerek çenç yapmak suretiyle başka şahıslara sattıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin bu yöntemlerle Oto Hırsızlığı, Resmi Belgede Sahtecilik Ve Mala Zarar Verme eylemlerini gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmaların devamında, şüphelilerin belirtilen yöntemler ile 23 ayrı Oto Hırsızlığı eylemi gerçekleştirdikleri öğrenildi. Çalıntı otolardan 15 tanesi önceki tarihlerde ele geçirilmiş ve yasal sahiplerine teslim edildi. 8 otonun bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Oto hırsızlığı eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesine yönelik İstanbul'un çeşitli ilçeleri ve Kocaeli İlinde toplam 14 ayrı adreste 1 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı olabileceğini düşünülen şasesi kazınmış motosiklet ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.