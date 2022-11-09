İstanbul'da 27 bin 792 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 9 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aralamalarda 27 bin 792 şişe dolu parfüm, 152 bin 32 adet parfüm aksesuarı, 22 bin 838 boş şişe, 2 bin 500 metre şerit, 250 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 202 bin 662 adet aksesuar ele geçirildi. Parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sadık Kahraman

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