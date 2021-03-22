İstanbul'da 3 barajın doluluk oranı yüzde 50'nin altında kaldı

İstanbul'da kurak geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi geçen yıl Mart ayında yüzde 64,17'ye kadar gerilemişti. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 65.21'e ulaştı. Böylelikle barajlardaki su seviyesi geçen yıl Mart ayı seviyelerini geçti. Sazlıdere, Pabuçdere ve Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'nin altında kalırken, diğer 7 barajın doluluk ise yüzde 50'nin üzerine çıktı. Yağmurlardan yeteri kadar yararlanamayan Sazlıdere Barajı'nın doluk oranı havadan görüntülendi.

İstanbul'da barajların son doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli Barajı: 81,62

Papuçdere Barajı: 45,69

Sazlıdere Barajı: 34,43

Büyükçekmece Barajı: 64,82

Alibeyköy Barajı: 58,20

Terkos Barajı: 60,59

Kazandere Barajı: 57,88

Elmalı Barajı: 73,54

Darlık Barajı: 76,66

Istrancalar Barajı: 44,66