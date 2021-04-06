İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen olayda, Ahmet Selim Belginer ile dayısının çocukları arasında miras taksiminden dolayı tartışma çıktı. Ahmet Selim Belginer, tartıştığı Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) tabancayla ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı Yalova'nın Termal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Polis zanlıyı jandarma ekiplerinden teslim alarak İstanbul'a götürdü.

Mehmet Umut Gürcan