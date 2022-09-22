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İstanbul'da 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İstanbul'da 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
İstanbul'da 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İstanbul’da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2’si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler iki kez ‘tasarlayarak öldürme’, ‘kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler’in 3 ayrı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul’da 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Şüpheli Güven Güler, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 19 Eylül 2022 tarihinde 3 kişiyi öldürüp ardından Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi ateşli silahla yaralamıştı. Daha sonra kaçan Güven Güler Başakşehir'de viyadüğün altında yakalanmıştı. Şüpheli Güler'e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.
 

Elif Somuncu
 

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