İstanbul'da 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Şüpheli Güven Güler, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 19 Eylül 2022 tarihinde 3 kişiyi öldürüp ardından Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi ateşli silahla yaralamıştı. Daha sonra kaçan Güven Güler Başakşehir'de viyadüğün altında yakalanmıştı. Şüpheli Güler'e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Elif Somuncu



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