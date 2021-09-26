İstanbul'da 30 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık olayları üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde Eren Y., Gökhan T. ve Esra K. isimli zanlılar 14 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen zanlılardan Eren Y'nin 33, Gökhan T'nin 16, Esra K.'nın ise 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Eyüpsultan ve Avcılar'da yapılan operasyon sonucu yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi. Gökhan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Y. ve Esra A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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