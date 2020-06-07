İstanbul'da 4 katlı binayı saran yangında 2 kişi mahsur kaldı

Yangın saat 02.00'da Kâğıthane İlçesi Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir marangoz dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın diğer katlarını sardı.

Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Yangında mahsur kalan 2 kişide ambulansa alındı. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.



Davut Has