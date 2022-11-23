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İstanbul'da 4 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 4 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir dinlenme tesisinde minibüse düzenlenen operasyonda 4 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önündeki bir minibüse operasyon düzenlendi. Ü.Ç. adlı kişiye ait araçta yapılan kontrolde, piyasa değeri 80 bin lira olan karışımlı 4 ton akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. Ayrıca araca kaçakçılık suçundan geçmiş tarihte işlem görmesi sebebiyle el konuldu.

Sadık Kahraman
 

Sadık Kahraman
İSTANBUL (İHA) -

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