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İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı
İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için polis ekipleri düğmeye bastı. 80 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 24 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış 47 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı - Tıkla İzle

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler için operasyon düzenledi. Ekipler, yerleri tespit edilen kişiler için 80 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda tutuksuz yargılanarak haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki 47 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Ferhat K., hırsızlık suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Serkan Ç., dolandırıcılık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Fırat K., hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen Ali Y., gasp suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası alan Muhammet D. bulunuyor.

Gözaltına alınan diğer hükümlülerden bazıları; Kadir K.;12 Yıl hırsızlık, Bülent E. 9 yıl 1 ay dolandırıcılık, Coşkun Ü.;9 yıl dolandırıcılık, Ozan Y.;7 yıl 8 ay yaralama, Ahmet B.;7 yıl 6 ay kasten öldürme suçlarından yakalanırken ceza alan 47 kişi cezaevine teslim edildi.

Hasan Zahid Ezim
 

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