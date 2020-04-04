İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı

İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı
İstanbul'da 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı

Korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaş altına soka çıkış yasağının ardından İstanbul’da 5 milyon 750 bin kişinin yasaktan etkileneceği öğrenildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü soka çıkış yasağının ardından gece 24.00 itibariyle yürürlüğe giren 20 yaş altına soka çıkış yasağında İstanbul'da kaç kişinin etkileneceği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre; son alınan kararla birlikte İstanbul'da 20 yaş altı 4 milyon 570 bin kişi hakkında soka çıkma yasağı geldi. Daha önce 65 yaş üstüne gelen yasakla beraber 1 milyon 157 bin kişinin etkilendiği sokağa çıkma yasağında 16 milyonluk İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı gelmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.