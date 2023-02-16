İstanbul'da 5 müteahhit polis tarafından yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, "taksirle öldürme" suçu ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma istikametinde harekete geçti.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, zelzele sebebiyle yıkılan binalardaki 5 bloğun ikisinin kolonlarının kesildiği iddiasıyla yıkılan Penta Park Sitesi Müteahhidi Özcan Çakmak, Hasel Sitesi Müteahhidi Hüseyin Aydın, Mehtap Apartmanı Müteahhidi Alâeddin Taze, Atabey Sitesi Müteahhidi Haydar Kurtar ve Hamidiye Sitesi Müteahhidi Ahmet Kara adlı 5 şüphelinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı.

Sadık Kahraman

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