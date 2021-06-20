İstanbul'da 6 ayda 164 kumarhaneye baskın yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 2021 yılının ilk 6 ayında kumar makineleri ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan yerlere yönelik çalışmalara aralıksız bir şekilde devam etti. Yapılan çalışmalarda 164 kumarhaneye baskın yapıldı.

Operasyonlarda kumar makinası bulunduran 188 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 471 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca toplamda 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, baskınlarda 4 rulet makinesi, 156 adet elektronik kumar makinesi, 441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah tabanca ve kumar parası olan 15 bin 290 lira paraya el konuldu. Öte yandan, operasyonlardan biri polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hasan Zahid Ezim



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