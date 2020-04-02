İstanbul'da 6 günde korona virüs yasaklarını ihlal eden bin 674 kişiye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna göre İstanbul genelinde 28 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasındaki zaman aralığında kuralları ihlal eden bin 674 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahibi toplam bin 674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 75 iş yerinin de mühürlendiği kaydedilirken, 26 aracın da trafikten men edildiği duyuruldu.