İstanbul'da 7 ilçede oy sayımları bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine birçok ilçede oyların yeninden sayılmasına karar vermişti.

Karar doğrultusunda dünden itibaren yeninde oy sayımı yapılan ilçelerden 7'sinde işlemler tamamlandı.

Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de oy sayım işlemleri sona ererken, Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de geçersiz oyların sayımı sürüyor.

Melike İnal

