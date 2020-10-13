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İstanbul'da 7 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul'da 7 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da 7 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi. Ölümlerle ilgili inceleme başlatan polis, toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul'da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 10 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi al tına alındı.
 
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Sevim Ş. isimli kadının sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Bahçelievler'de operasyon düzenledi. Bahçelievler'de sahte içki dağıtımı yaptığı öğrenilen Ercan P. , Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
 
Sadık Kahraman
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