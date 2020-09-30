İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik yeni bir operasyon başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘yabancı terörist savaşçı' (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, geceyarısı İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda, Heyet Tahrir el-Şam ve DEAŞ'la bağlantılı oldukları değerlendirilen çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülmeleri ve burada çok yönlü olarak sorgulanmaları bekleniyor.