İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Rus ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik gece operasyon düzenlemişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘yabancı terörist savaşçı' (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, gece yarısı İstanbul'un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, Heyet Tahrir el-Şam ve DEAŞ'la bağlantılı oldukları değerlendirilen aralarında Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli şüphelilerin de olduğu yabancı uyruklu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Polisiye soruşturmaya hedef olan kişilerin, geçmiş dönemde DEAŞ ve HTŞ/FEC/ENC saflarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.