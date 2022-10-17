İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kısmı Türkiye'de kaçak üretilen, bazıları yurtdışından kaçak olarak getirilen ilaçları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 1 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında Güngören ve Ataşehir ilçelerinde takibe alınan 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin 90 lira değerinde 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

Sadık Kahraman



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