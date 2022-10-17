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İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul'da 9 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 100 bin ürün ele geçirildi. İki ayrı ilçede piyasa değeri 9 milyon lirayı bulan ilaç operasyonunda 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kısmı Türkiye'de kaçak üretilen, bazıları yurtdışından kaçak olarak getirilen ilaçları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 1 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında Güngören ve Ataşehir ilçelerinde takibe alınan 2 iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan işyerlerindeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin 90 lira değerinde 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

Sadık Kahraman
 

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