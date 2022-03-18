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İstanbul'da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu

İstanbul'da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
İstanbul'da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis-asker olarak tanıtıp 9 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Vurgun yapan çete lideri, sevgilisi ile kaldığı evde gözaltına alındı.

İstanbul’da 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları şikayetler ve yaptıkları çalışmalar üzerine aradıkları insanlara kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan bir çeteye sabah saatlerinde operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep illerinin de arasında bulunduğu 9 ilde yapılan operasyona onlarca polis katıldı.

Çete lideri sevgilisiyle kaldığı evde kıskıvrak yakalandı

Aradıkları kişilere kendilerini polis ve asker olarak tanıtan çetenin yaklaşık 9 Milyon Liralık vurgun yaptıkları belirtildi. 9 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çetenin liderliğini yapan 1 kişi, özel harekat timleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla İstanbul Fatih'te sevgilisiyle kaldığı evde kıskıvrak gözaltına alındı.

Dolandırıcılık yapan çete, elde ettikleri parayı oto galeriler ile altın ve bitcoin alarak akladıkları belirtildi. Çetenin şimdiye kadar 9 büyük vurgun yaptığı ve her bir vurgunun yaklaşık olarak 1 Milyon Lira civarında olduğu belirtildi. Çeteyi takip eden polis ekipleri, 3 ara operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı belirtti.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız
 

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