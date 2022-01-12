İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir binada yaşayan Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha'nın evine gece saatlerinde 3 şahıs geldi. İddiaya göre, eve giren şahıslar ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar genci önce darp etti ardından da boynunda bulunan 3 bin dolar değerindeki kolyesini gasp etti. Eve girdikten 5 dakika sonra dışarıya çıkan şahıslar, geldikleri lüks otomobille sokaktan ayrıldı. Şahısların binaya girip çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce darp ardından da gasp ettiler iddiası

Olayın ardından Afrika uyruklu Obinwa Augustine Ochiagha'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gencin kendisini darbeden ve kolyesini çaldığını iddia ettiği şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, gece saatlerinde binanın bulunduğu sokağa lüks bir otomobilin geldiğini ve içerisinden 3 şahsın inerek binaya girdiğini tespit etti.

Polis şüphelileri kısa sürede yakaladı

Şahısların 5 dakika sonra ise binadan elinde bir poşetle çıkarak, geldikleri otomobile binip gittikleri belirlendi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahısların bindiği lüks otomobilin plakasını buldu. Sahibine ulaşan ekipler, buradan yola çıkarak binaya giren şahısların 3 adet suç kaydı bulunan Coşkun T. (34), Mesut Ç. (29) ve Vedat I. (28) olduğunu tespit etti.

Şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı

Afrikalı gencin de şahısları teşhis etmesi üzerine yakalamaları yapılan 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar, genci darb ettiklerini ancak kolyesini görmediklerini iddia etti. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 3 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı.



Doğan Can Cesur - Onur Dursun

