İstanbul'da ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı. Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.

Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Yıldız, mutfaktan ekmek bıçağı alarak kardeşine saldırdı. Saldırı sonucunda kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Olayın ardından evden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eray Yıldız'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis saldırgan ağabeyi elinde kanlı bıçakla salonda otururken yakaladı

Öte yandan olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ağabeyin evde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsa evin kapısından sesli olarak uyarıda bulundu. Ancak şahsın uyarılara karşılık vermemesi üzerine polis ekipleri silahlarını çekerek eve girdi. Salona ulaşan ekipler, saldırganın elindeki kanlı bıçakla koltukta oturduğunu gördü. Sarıyer polisinin, “silahını bırak teslim ol” demesi üzerine şahsı bıçağı masaya bırakarak teslim oldu. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Hakan Yıldız ardından gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Hakan Yıldız, adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim



İLGİLİ HABER Bir metrelik kılıçla dehşet saçtı, yaralanan esnaf iki kez ölümden döndü