İstanbul'da ağaca bağlanmış at görenleri şaşkına çevirdi

Şişli Piyalepaşa Bulvarında yürüyen bir vatandaş, ağaca bağlanmış halde bir midilli olduğunu fark etti. İstanbul'un işlek noktalarından birinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ağaca bağlı halde duran midilli atı görenlerde merak uyandırdı. Yoldan geçenlere sorarak midillinin sahibini arayan adam, gerçeği bir süre sonra öğrendi.

İlçenin göbeğinde midilli şaşkına çevirdi

Ağaca bağlı midilliyi almaya gelen sahibi, durumu meraklı vatandaşlara açıkladı. Midillinin, bağlandığı ağacın hemen yukarısında bulunan anaokuluna ait olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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