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İstanbul'da ağır hasar gören okullar havadan görüntülendi

İstanbul'da ağır hasar gören okullar havadan görüntülendi
İstanbul'da ağır hasar gören okullar havadan görüntülendi

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu ve Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu havadan görüntülendi.

İstanbul'da ağır hasar gören okullar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20'sinin az hasarlı, 9'unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti. Ayrıca hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.

30 Eylül Pazartesi günü itibariyle o okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pendik'teki Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu'nda eğitime ara verildi. Sessizliğin hakim olduğu okullar havadan görüntülendi.

Halit Arslan - Volkan Kayalar

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