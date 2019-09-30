İstanbul'da ağır hasar gören okullar havadan görüntülendi

26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20'sinin az hasarlı, 9'unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti. Ayrıca hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.

30 Eylül Pazartesi günü itibariyle o okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pendik'teki Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu'nda eğitime ara verildi. Sessizliğin hakim olduğu okullar havadan görüntülendi.

Halit Arslan - Volkan Kayalar