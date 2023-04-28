İstanbul'da AK Parti milletvekili adaylarıyla birlikte binlerce vatandaştan 2023'ten 2053 yürüyüşü

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut ile AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alan Beykoz'da, AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Adem Yıldırım ise Zeytinburnu'nda binlerce vatandaş ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Aynı zamanda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Eyüpsultan'da vatandaşlarla birlikte yürüdü. AK Parti'nin 2023 ve 2053 hedeflerine vurgu yapmak amacıyla saat 20.23'te başlayan yürüyüşler, saatler 20.53'ü gösterdiğinde son buldu. Binlerce vatandaş da milletvekili adayları ve partililer ile beraber yürüyüşe ortak oldu. Binlerce kişi, bayraklar sallayıp marşlar ve türküler söyleyerek coşkuya ortak oldu.

“Türkiye, Türkiye Yüzyılı için hazır”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Çok anlamlı bir yürüyüştü gerçekten. 2023'ten 2053'e olan hedeflerimizi, vizyonumuzu hatırlatan bir yürüyüş yaptık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çok önemli bir seçime giriyoruz. Bugün Beykoz'daydım, gördüm ki Beykoz Türkiye Yüzyılı için hazır, İstanbul Türkiye Yüzyılı için hazır, tabii ki Türkiye, Türkiye Yüzyılı için hazır. Biz inşallah bu güzel vizyonla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'ta bu seçimi yine alacağız Allah'ın izniyle. Fakat biz bu seçimi öyle bir alacağız ki hiç kaybedeni olmayacak. Tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde yürüyüşüne devam edecek” dedi.

“Reisimiz yürüyor biz de peşindeyiz, devamlı yürüyeceğiz”

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alan, “Gerçekten çok heyecan verici, seçim atmosferine girdik. Bizim hedeflerimiz 2023'tü, şimdi 2053 ve 2073. Buradan 2053'e bir gönderme yapıyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Reisimiz her zaman şiirleri sever. ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan' dediği, Reisimiz Fatih'lerin torunu, Ulubatlı Hasan'ların torunu, o yürüyor biz de peşindeyiz, devamlı yürüyeceğiz. Son nefesimize kadar heyecanla aşkla sevgiyle çiçeklerle yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Bu seçim yeni bir çağın kapısını aralayacağımız bir seçimdir”

Zeytinburnu'nda yürüyüşe katılan AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Adem Yıldırım, “Saatimiz 20.23, 20.53'e kadar yürüyeceğiz. 2053'ün de bir anlamı var. İstanbul'un fethinin simgesi. 2053 vizyonumuz. 2071 Malazgirt Zaferimizin bin yıllık zirvesi. Bu anlamda gençlerimiz böyle bir mesaj vermek istedi. 2023'e ‘Yüzyılın seçimi' diyoruz. Devletimizin yüzüncü yıl dönümü. İnşallah ikinci yüzyılımıza adım atacağız. İkinci yüzyıla güçlenmiş, tüm alt yapısını tamamlamış, her türlü problemini halletmiş, tek bayrak çatısında, tek millet olma ruhuyla milletimizi toplamış, ‘Daha adil bir dünya mümkün' diyen bir liderin arkasında yürüyeceğiz. Dünyada layık olduğumuz, tarih boyunca var olduğumuz yere hep birlikte gideceğiz. Bu seçim yeni bir çağın kapısını aralayacağımız bir seçimdir. Bunu atalarımız, dedelerimiz yaptı. Şimdi sıra bizde” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına geçiş yapıyoruz, 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldı, o yüzden il teşkilatımız sevgi yürüyüşünü 20.23'de başlatıp 20.53'te bitireceği '2023'ten 2053'e' mesajını bu akşam İstanbul'umuzun 39 ilçesinden aynı anda vereceğiz. Bugün benim 8. programım dolu dolu, canlı canlı vatandaşlarımız hem sorularını soruyorlar, hem önerilerde bulunuyorlar. Onların hepsine cevap veriyoruz. Heyecan zirvede, ben İstanbul için ilgi alakayı güzel görüyorum. Teşekkür ediyorum, 2023'ten 2053'e herkese merhaba” dedi.

Esin Dömirbilek adlı vatandaş ise “Bu sevgi yürüyüşü hepimizi temsil edecek. Ne kadar güçlü ve kararlı olduğumuzu gösterecek. Seçimleri nasıl kazanacağımızı herkes görecek inşallah. Seçimler Cumhurbaşkanımızın galibiyetiyle sonuçlanacak inşallah, hepimiz bunun için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Abdul Samet Kaya - Caner Sönmez - Enes Şamil Gönenç

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