İstanbul'da akıl almaz olay: Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Şerife Korkmaz, alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı Ebrar Betül Korkmaz ve eşi ile birlikte dışarıya çıktı. Anne ve kızı cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada 6 katlı binadan üstüne saksı düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın boynundan yaralanırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu. Ölümden dönen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak bir iş yerine soktu. Ardından da vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anneyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay nedeniyle korkan küçük kız ise amcası tarafından teselli edilerek olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaparak delil niteliğinde olan saksıyı ise polis otosuna koydu. Olayla ilgili konuşan kızın amcası, “Kardeşim, hanımı ve çocuğu yolda yürürken aniden yukarıdan saksı düşüyor. Önce başına ardından da omzuna vuruyor” dedi. Kadının kızı Ebrar Betül Korkmaz ise, “Annem gittiği gibi kafasına düştü. Bir şey olmadı ama çok korktum” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur

