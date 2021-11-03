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İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi

Sarıyer’de bir restoranda yemek yiyen kadının üzerine şiddetli rüzgar sonucu devrilen tente düştü. Olay anı kameralara yansırken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Yemek yerken üzerine tente devrildi - Tıkla İzle

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir kadın restorana gelerek yemeğe başladı. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente, bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın, tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Yemek yerken üzerine tente devrildi

Olayın ardından yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim

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