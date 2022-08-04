İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler

İstanbul'da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler
İstanbul'da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler

Bayrampaşa’da çocuklar, sosyal medya videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun kolunu kırık cam şişesiyle kesti. Olaydan sonra çocukların kaçışı kameraya yansırken, gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler - Tıkla İzle

Olay, 1 Ağustos günü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk sosyal medyaya video çekmek için kırık cam şişesiyle sokakta oynayan 11 yaşındaki M.Y.'nin elini kesti. Yaşanan olayın ardında çocuklar kaçarak uzaklaşırken, M.Y. ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ailenin şikayetçi olması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) isimli çocukları kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., A.A. ve S.B. yaşı küçük oldukları için ailelerine teslim edildi. Öte yandan, çocukların olaydan sonra kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Sadık Kahraman

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.