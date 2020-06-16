İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul’da akşam saatlerinde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre kentteki yoğunluk yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu - Tıkla İzle

Yeni tipi korona virüs öncesinde mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul'daki trafik yüzde 60 seviyelerinin üzerinde seyrederken, pandemiyle birlikte zaman zaman yüzde 10'ların altına düşmüştü. 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kentteki trafik gözle görülür oranda arttı.

Normalleşme adımlarının üçüncü haftasında megakentteki trafikte dikkat çeken bir yoğunluklar oluşmaya başladı. Çağlayan'da hem Edirne istikametinde hem de Ankara istikametinde yoğun trafik olduğu gözlemlendi. Eve gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik, drone ile havadan görüntülendi. Kentteki trafik İBB verilerine göre yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

Alper Suat Tutaşı

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.